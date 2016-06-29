Вашингтон, 29 июня, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Астрономы NASA считают, что Солнце вошло в свое самое спокойное за сто лет состояние, и поэтому Земля переживет малый ледниковый период, сообщает Daily Mail.

Иван Шишкин. Первый снег. 1875

В настоящее время на Солнце наблюдается минимальное с 1906 года количество пятен, что свидетельствует о приближении следующего солнечного минимума.

Ученые считают, что 11-летний солнечный цикл, в ходе которого четыре года быстро увеличивается число пятен на солнце и его активность, снижающаяся затем в течение семи лет, входит в семилетнюю фазу солнечного минимума. Минимум солнечной активности приводит к «малым ледниковым периодам».

По заявлениям ученых из NASA, ощутимое похолодание на Земле может происходить с 2020 по 2050 год. Одновременно с этим, на нашей планете будет очень мало магнитных бурь, что положительно скажется на здоровье метеочувствительных людей и работе электронной техники.

Наряду с этим, минимальная солнечная активность приведет к изменениям верхних слоев атмосферы и увеличит уровень космической радиации и вероятность падения на Землю космического мусора.