Москва, 29 июня, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть 29 июня растут на фоне данных Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) о сокращении запасов нефти в США, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 7:54 мск баррель Brent с поставкой в августе подорожал на 3,460% до отметки в $48,85. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись до $48,22 за баррель, прибавив 3,920%.

Накануне API опубликовал данные, согласно которым запасы нефти в США за неделю с 18 по 24 июня сократились на 3,86 млн. баррелей. Рынок также ожидает данных о запасах нефти Управления энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) при министерстве энергетики США.

Нефтяные котировки растут на фоне сообщений о надвигающейся забастовке на нефтяных предприятиях Норвегии. Она запланирована на 2 июля, ожидается, что в акциях протеста примут участие 775 рабочих на семи нефтяных и газовых месторождениях.