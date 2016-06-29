Пекин, 29 июня, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Пекин позволит получить гражданство квалифицированным иностранным специалистам, накопившим определенное количество баллов за счет образования, навыков и трудового стажа.

mgorod.kz Документы. КНР

Иностранцы, нанятые на работу в Zhongguancun Technology Park в Пекине или занятые развитием собственного бизнеса, смогут получить китайское гражданство, если достигнут определенных карьерных успехов. Пекин будет уделять внимание «инновациям и предпринимательскому таланту» кандидатов, пишет «Сина синьвэнь».

Ранее иностранец мог получить постоянный вид на жительство, работая только у ограниченного числа работодателей и в государственных структурах. Получение китайского гражданства для иностранцев остается одним из самых сложных в мире.