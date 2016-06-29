Москва, 29 июня, 2016, 07:51 — ИА Регнум. В России с 26 июля минимальная розничная цена на шампанское будет установлена на уровне 164 рублей за бутылку 0,75 литра, сообщили в Росалкогольрегулировании.

fansshare.com Шампанское

Производители смогут продавать шампанское по минимальной цене в 115 рублей за бутылку, ее оптовая цена будет не ниже 133 рублей. Соответствующий приказ Минфина был зарегистрирован в Минюсте 23 мая.

Ранее Министерство финансов Российской Федерации впервые за два года повысило минимальную розничную цену на водку. Цена бутылки 0,5 л водки повышена со 185 рублей до 190 рублей.

Напомним, минимальные цены на алкоголь в России устанавливаются с 2009 года, как мера борьбы с теневым производством. С того периода цены ежегодно повышались.

В 2014 году минимальная цена на водку была повышена дважды — с 11 марта — до 199 руб., с 1 августа — до 220 руб. С 1 февраля 2015 года цена была снижена до 185 рублей. В 2015 году цена не менялась. Теперь она снова повышена до 190 рублей.