Ярославль, 29 июня, 2016, 07:32 — ИА Регнум. Парламентские партии — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — провели свои предвыборные съезды и определились со списками кандидатов в депутаты Государственной думы России VII созыва. Несмотря на то, что часть политических сил в Ярославской области еще официально не заявила о своих претензиях на депутатские мандаты, фамилии основных игроков избирательной гонки уже ясны. Корреспондент ИА REGNUM обобщил мнения ряда региональных экспертов о шансах кандидатов в одномандатных избирательных округах Ярославской области.

Советский плакат «Все на выборы!», фрагмент

«Основные боевые единицы предстоящей кампании уже определились, и некоторые прогнозы можно сделать прямо сейчас. Я убеждён, что в 194-м одномандатном округе уверенную победу одержит кандидат «Единой России» Александр Грибов. Он очень активен, его предвыборная кампания идет более года. Энергия молодого политика — несомненный плюс для Ярославля, он обладает поддержкой системной партии и административным ресурсом. И общественность, и партия, и его активность, и то, что он все свое время отдает предвыборной кампании — это все обуславливает его лидерство в предвыборной гонке по 194-му избирательному округу», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM политтехнолог Алексей Власов.

Согласен с мнением коллеги и политтехнолог Андрей Становой. При этом эксперт подчёркивает значимость результата выборов для «Единой России» именно в 194-м округе.

«Конкуренция в 194-м округе «Единой Россией» не подразумевалась еще с момента его создания. Ярославль — сердце Ярославской области, было понятно, что его никто не намерен отдавать. Уверенная победа своего кандидата в данном округе необходима «Единой России» в связи с тем, что по партийному списку партия на территории региона может «просесть». Отказ от выдвижения партийного кандидата в 195-м одномандатном округе только увеличивает значимость 194-го округа для «Единой России», — считает Андрей Становой.

Говоря о других кандидатах по 194-му одномандатному округу, эксперты отмечают ненужную коллизию кандидатов-однофамильцев Александра Воробьева от КПРФ и Андрея Воробьева от «Родины». Это не пойдёт на пользу ни одному из них, но несомненно на руку кандидату-единороссу.

«Очевидно, что те фигуранты, которые заявили о своем участии в этом округе, такие как Сергей Балабаев («Справедливая Россия» — прим. REGNUM), Александр Ворбоьев и Андрей Воробьев, серьезной конкуренции Александру Грибову составить не смогут. Возможности Александра Воробьева ограничены потенциалом электората КПРФ. К тому же часть голосов у него оттянет «родинец» Андрей Воробьев, который фактически станет вынужденным спойлером Воробьева-коммуниста», — предполагает Андрей Становой.

Эксперты сходятся во мнении, что в отсутствии интриги в 194-м избирательном округе наиболее интересно будет проходить предвыборная кампания в 195-м, который «Единая Россия» фактически «освободила» для действующего депутата ГД РФ от «Справедливой России» Анатолия Грешеневикова. Однако решение съезда «Единой России» не выдвигать своего кандидата в этом округе не является гарантией для кандидата-эсера.

«Анатолий Грешневиков — старейший депутат федерального парламента. Более 20 лет он избирается в федеральный парламент от Ярославской области. Мне кажется, от него появляется некоторая электоральная усталость, у избирателей формируется запрос на новое. Надо учесть и то, что округ весьма специфический. Во-первых, Кировский и Красноперекопский районы Ярославля — это одна субстанция. Во-вторых, Рыбинск, который традиционно голосует за местных. А вот Анатолий Грешневиков все-таки фигура больше южной части области — Ростовский, Борисоглебский, Переславский районы. Учитывая то, что в округе собираются баллотироваться еще два действующих депутата областной думы — лидер Рыбинского отделения КПРФ Михаил Парамонов и представитель партии «Родина» Владимир Денисов, и если добавить к ним ещё заместителя председателя комитета областной думы по жилищно-коммунальному комплексу Романа Фомичева, то при таком раскладе в 195-м округе может начаться реальная конкурентная борьба», — считает политтехнолог Алексей Власов.

Несколько иначе оценивает ситуацию Андрей Становой. Он уверен, что на данный момент альтернативы Анатолию Грешневикову в 195-м округе нет, но она может появиться в дальнейшем. Кроме того, эксперт предполагает, что от партии «Зеленых» в данном округе будет выдвинут не Роман Фомичев, а председатель общественного движения «Зеленая Россия» Константин Курченков.

Политолог Сергей Киселев не исключает возможности того, что решение «Единой России» может быть лишь тактическим ходом, целью которого является желание избавиться от сильного кандидата-эсера чужими руками.

«Конфигурация понятна. Место для сюрпризов есть, но нет тех, кто мог бы их устраивать. Я считаю, что лидерам ярославской «Единой России», после того как им пришлось «сдать» 195-й округ справедливороссам, было бы логично помочь кому-то из кандидатов по данному округу с целью выбить с него Грешневикова. Вопрос в том, будет ли принято такое решение и найдется ли такой кандидат», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Киселев.