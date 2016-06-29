Оренбург, 29 июня, 2016, 07:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области на территории Соль-Илецкого района вечером 28 июня потерпел крушение легкомоторный самолет. Погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области В Оренбуржье потерпел крушение легкомоторный самолет

По данным спасателей, легкомоторный самолёт «Элитар-202» совершал полёт на территории Соль-Илецкого района в близи поселка Елшанка. Самолёт принадлежал аэроклубу имени Ю.А.Гагарина. При падении самолёт загорелся. Для ликвидации возгорания на место выезжала оперативная группа Пожарно-спасательной части по охране города Соль-Илецк, оперативная группа 9 отряда федеральной противопожарной службы города Оренбурга и оперативная группа Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, ЧП произошло примерно в 20:10 по местному времени (18:10 мск). По факту крушения самолета и гибели двух человек проводится доследственная проверка.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Оренбургского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления Следственного комитета Российской Федерации и транспортной полиции для проведения осмотра места крушения и тел погибших.

По предварительным данным, самолет после взлета, поднявшись от земли на высоту примерно 50 метров, при развороте упал вниз. После падения на землю самолет загорелся, на борту самолета находились пилот, а также женщина-пассажир. В результате крушения оба погибли.

В Уральском следственном управлении на транспорте СКР отметили, что следствием рассматриваются две основные версии крушения воздушного судна: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, а также отказ техники. Ни одна из них не является на данный момент приоритетной.