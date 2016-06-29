Пекин, 29 июня, 2016, 06:23 — ИА Регнум. Китайские СМИ распространили новость о том, что оборонная корпорация North Industries Group Corp. заключила новый контракт на поставку бронеавтомобилей VN-4. По неподтвержденным данным, покупателем китайской военной техники стала одна из азиатских стран, вероятнее всего, Вьетнам.

j.news.163.com Бронеавтомобиль VN-4

VN-4 экспортируется с 2011 г. По состоянию на сегодняшний день Китай экспортировал в страны Южной Америки, Африки и Азии более 300 бронеавтомобилей данного типа. С начала 2016 г. North Industries Group Corp. заключила соглашения о поставке VN-4 на сумму 4,7 млн юаней, пишет «Чжунго цзюньван».

«Мы достигли определенных договоренностей с нашими потенциальными покупателями из Азии и Африки. К концу 2016 г. общее количество VN-4, эксплуатируемых за пределами КНР, может достигнуть 430 единиц», — заявил официальный представитель North Industries Group Corp. Хань Сюэцзинь.

VN-4 — первый многоцелевой бронеавтомобиль повышенной проходимости. VN-4, снаряженная масса которого составляет более 9 тонн, может использоваться для патрулирования границ, проведения контртеррористических операций, подавления массовых беспорядков и тд. Согласно опубликованным тактико-техническим характеристикам автомобиля, защита VN-4 способна выдерживать прямое попадание пули калибра 7,62 мм, выпущенной с близкого расстояния.

В 2013 г. власти Венесуэлы приобрели более 130 китайских бронеавтомобилей. В феврале 2016 г. Кения заказала 30 ед. VN-4, часть из которых уже передана покупателю.