Москва, 29 июня, 2016, 06:19 — ИА Регнум. Холдинг «Вертолёты России» 28 июня выполнил первую поставку вертолётной техники в Сербию. Министерству обороны республики в рамках контракта с «Рособоронэкспортом» переданы два многоцелевых вертолёта Ми-17В-5 производства ПАО «Казанский вертолётный завод», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

sdelanounas.ru Вертолёт Ми-17В-5 производства ПАО «Казанский вертолётный завод»

По информации пресс-службы Минобороны Сербии, передача вертолётов состоялась в белградском аэропорту «Никола Тесла» в присутствии премьер-министра страны Александра Вучича, министра обороны Зорана Джорджевича, министра внутренних дел Небойши Стефановича и министра юстиции Николы Селаковича и представителей командования Армии Сербии.

Как сообщил Александр Вучич, общая сумма заказа со всеми запасными частями составила 25 млн 349 тысяч евро. «Хотя речь идёт о дорогостоящей инвестиции, эти вертолёты значительно повысят потенциал транспортной авиации Сербии», — отметил он.

По информации Радио и телевидения Сербии, до последнего времени Вооружённые силы республики располагали только одним вертолётом Ми-17 и несколькими старыми вертолётами Ми-8, из которых только два готовы к выполнению задач.

Генеральный директор «Вертолётов России» Александр Михеев отметил, что в холдинге удовлетворены своевременным выполнением контракта и рассчитывают, что он послужит дальнейшему развитию взаимоотношений двух стран. «При поступлении запроса от сербской стороны мы будем готовы обеспечить своевременное послепродажное обслуживание вертолётов», — приводит слова Михеева пресс-служба холдинга.

Напомним, контракт на поставку многоцелевых вертолётов Ми-17В-5 Минобороны Сербии был подписан в сентябре 2015 года. Помимо изготовления вертолётов договор также предусматривал переобучение лётного состава ВВС Сербии и специалистов по инженерно-техническому обслуживанию машин. Обучение пилотов и бортинженеров ВВС Сербии проходило в Авиационном учебном центре «Казанского вертолётного завода».