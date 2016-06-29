Абакан, 29 июня, 2016, 06:17 — ИА Регнум. В Хакасии 29 июня стартовало одно из важнейших событий в культурной жизни региона — VI Международный культурно-туристский форум «Сибер Ил».

forum.r-19.ru Мероприятия форума «Сибер Ил»

Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве культуры, главная тема форума в этом году — индустрии в сфере культуры.

1 июля в Республиканском музейно-культурном центре откроется Всероссийский фестиваль сувенирной продукции «Культурные рынки. Экономика идей. От Балтики до Тихого океана». Участники фестиваля расскажут о том, как продвигать культурный «продукт» при помощи имиджевых сувениров.

Международный культурно-туристский форум «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» пройдет в Хакасии с 29 июня по 3 июля. Название «Сибер Ил» (в переводе с хакасского — «искусная страна», «страна мастеров») форум получил несколько лет назад.

Как сообщили ИА REGNUM организаторы мероприятия, миссия «Сибер Ил» — сохранение археологического, природного, культурного нематериального наследия Хакасии, которое является частью мировой культуры.

Напомним, в прошлом году из-за чрезвычайной ситуации в республике (апрельские пожары 2015 года оставили без жилья 6,5 тыс. человек — прим. ИА REGNUM) форум провели в усеченном виде — состоялась только деловая его часть.

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В этом году «Сибер Ил» пройдет в традиционном режиме. Программа включает в себя ряд панельных дискуссий и круглых столов, разнообразные культурные мероприятия.

В рамках форума 1 и 2 июля жители и гости Хакасии отметят национальный праздник Тун Пайрам — праздник первого молока. Традиционно он состоится на Сагайской поляне в Аскизском районе.