Якутск, 29 июня, 2016, 06:58 — ИА Регнум. В администрации Якутска настаивают: восстановлению дом в центре Якутска по адресу Ленина, 27 не подлежал, потому и был снесён. Так заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружной администрации столицы Якутии. Экспертизу здания проводила специализированная организация МИП «Арктик-Бур», которая в своем экспертном заключении сделала вывод о необходимости сноса дома и невозможности проведения в нём ремонтно-восстановительных работ.

nvpress.ru Дом в центре Якутска по адресу Ленина, 27

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По информации пресс-службы мэрии, капитальный ремонт жилого дома по Ленина, 27 в центре Якутска, снесённого вопреки воле нескольких его жильцов этой весной, был запланирован на 2019−2020 годы, но после появления трещины, грозящей обрушением здания, реконструкции оно уже не подлежало. Представители городской власти также заверили, что намерены были проводить в этом доме работы по усилению сейсмоустойчивости в рамках соответствующей региональной программы. Причиной образования трещины, по версии мэрии, могли быть несогласованные перепланировки в помещениях на первом и втором этажах здания, которые использовались в качестве офисов.

В пресс-службе окружной администрации Якутска также сообщили, что жильцов аварийного дома организованно не расселили потому, что «серьезное обременение по расселению 31 квартиры делает невыгодным строительство на этом месте жилого дома ниже 16 этажей. Ни один инвестор, желающий расселить жителей, в окружную администрацию не обращался».

Именно поэтому, объясняют в мэрии Якутска, жителям дома были предложены компенсации в 65−70 тысяч за квадратный метр жилья, и 21 квартира в снесённом доме уже выкуплена «Алмазэргиенбанком» по этим ценам, а люди приобрели себе квартиры в разных районах города. С остальными собственниками ведутся переговоры, а не согласны с размером предлагаемой компенсации три человека, которые считают, что за метр жилья в центре города должны получить не менее 85 тысяч рублей.

«В последний раз выставили цену по 130 тысяч рублей за квадратный метр, после чего на контакт не выходят, подписывать ничего не хотят», — пояснили в пресс-службе окружной администрации Якутска.

В свою очередь, несогласные со сносом дома жильцы в тексте петиции, в которой просят президента РФ Владимира Путина остановить коррупционный беспредел мэрии Якутска, сообщили, что городские власти обвиняют их в жадности.

«Администрации города и АКБ «Алмазэргиенбанк» нечем реабилитировать свой рейдерский захват», — говорится в тексте обращения к президенту. По данным жильцов, 29 июня будет суд второй инстанции по иску собственников дома на Ленина, 27. В Верховном суде будет рассматриваться иск по оспариванию распоряжения администрации о признании дома аварийным и подлежащим немедленному сносу.

«В настоящее время идет более десяти судебных производств, все это растёт как снежный ком. Все суды первой инстанции мы проиграли, хотя у нас на руках есть все документы, и закон на нашей стороне. Но это только на бумаге. Судьи прямо говорят, конечно, не под протокол, что против администрации и АКБ они не пойдут. Какие бы доказательства мы ни приводили, решение об отказе уже лежит на столе у судьи», — сообщается в петиции.

Между тем планы на место в центре города, где стоял спорный дом, у администрации Якутска уже есть. «Согласно генеральному плану города и утвержденным проектам планировки территорий, необходимо максимально сохранить масштаб и облик застройки проспекта Ленина, то есть новое здание не должно быть выше 6−7 этажей. Поэтому на данном участке планируется строительство шестиэтажного административно-делового здания», — проинформировали в пресс-службе мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, жильцы снесённого здания считают, что цена компенсаций за квадратный метр дома в центре города, предложенная им «Алмазэргиенбанком», существенно занижена. Более того, авторы петиции уверены, что их дом, расположенный в центре города, власти города намеренно довели до аварийного состояния, а затем снесли, даже не рассмотрев возможности реконструкции.

«В течение многих лет в Якутске проводится планомерный рейдерский захват имущества и земли, находящейся в собственности граждан. Преследуя личную выгоду, используя административные рычаги и финансовые ресурсы, путём мошеннических коррупционных схем, подлога государственных документов, обмана, угроз и шантажа супруги Николаевы — глава администрации города А. С. Николаев и его супруга — Л. В. Николаева — председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк», создали семейный налаженный «бизнес-конвейер» по присвоению чужой собственности», — говорится в открытом письме жителей Якутска, послужившем основанием для создания петиции.