Южно-Сахалинск, 29 июня, 2016, 06:01 — ИА Регнум. Бывший заместитель руководителя ФА морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) Сергей Горелик и предприниматель Валерий Седов обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сахалинской области.

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Как пояснили в надзорном органе, в декабре 2010 года Сергей Горелик, будучи заместителем руководителя Росморречфлота, организовал хищение в подведомственной организации — ФГУ «Администрация морских портов Сахалина» на сумму около 60 млн рублей.

Обвиняемые разработали мошенническую схему: между организациями, подведомственными Росморречфлоту, и коммерческими предприятиями заключались фиктивные договоры, выписывались счета-фактуры, акты приемки выполненных работ о подъёме нескольких морских судов, затопленных в акваториях портов и около берегов Сахалина. При том, что суда фактически подняты не были, оплата работ была произведена.

«Порядка 60 миллионов рублей поступили на счета фиктивных субподрядных организаций, не выполнявших работ по договорам. Организатор Сергей Горелик распорядился деньгами по своему усмотрению, часть из них передал в распоряжение соучастников преступления», — пояснили в прокуратуре Сахалина.

Трое подельников Горелика и Седова в октябре-ноябре 2015 года дали признательные показания и уже осуждены. В ближайшее время и остальные фигуранты уголовного дела пойдут под суд.