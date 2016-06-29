Москва, 29 июня, 2016, 05:47 — ИА Регнум. Министерство финансов России в предложении по финансированию госпрограмм и основных направлений расходов федерального бюджета на 2017−2019 годы выступило с инициативой о фиксации бюджетных расходов на уровне 15,78 трлн рублей в год, пишет 29 июня газета «Ведомости».

Цитата из м/ф «Ледниковый период 3: Эра динозавров». реж Карлос Салдана, Майк Тёрмайер. 2009. США Замёрз

«Это тот безрисковый уровень расходов, который мы можем себе позволить в текущей ситуации с учётом всех рисков», — приводит издание комментарий представителя ведомства.

Отмечается, что в таком случае, с учётом инфляции, расходы федерального бюджета в реальном выражении сократятся за три года примерно на 20% к уровню 2016 года даже при условии достижения Центробанком целевого показателя — 4% инфляции в 2017 году и далее.

Из документа следует, что многие расходы снижаются даже в номинальном выражении, в том числе по госпрограммам социальной поддержки граждан, обеспечения доступным жильём, развития здравоохранения, образования, сельского хозяйства. В общей сложности расходы в номинальном выражении сокращаются по 36 из 42 госпрограмм.

Как заявил изданию неназванный федеральный чиновник, это именно тот уровень, который можно позволить себе на текущем этапе: всё, что выходит за рамки предложенного Минфином, либо потребует растрачивания резервов, либо грозит ускорением инфляции.