Владивосток, 29 июня, 2016, 06:49 — ИА Регнум. Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке стал вторым претендентом на то, чтобы появиться в качестве изображения на новых банкнотах Центробанка РФ. На первом месте находится скульптура «Родина-мать зовёт!», расположенная в Волгограде. Оба объекта набрали свыше 5 тысяч голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Твоя-Россия.рф Вариант дизайна купюры

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На сайте Твоя-Россия.рф, где выбирают символы будущих купюр достоинством 200 и 2000 рублей, продолжается открытое голосование. На сегодняшний день определены ведущие претенденты: скульптура «Родина-мать зовёт!» — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде — находится на первом месте. Золотой мост из Владивостока занимает вторую позицию. За каждый из объектов отдано свыше 5 тысяч голосов, однако, с каким разрывом движется голосование, неизвестно.

«Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке был построен в рамках подготовки города к проведению саммита АТЭС-2012 года. Он расположен в самом центре приморской столицы и соединяет город с отдаленными районами и федеральной трассой. Главная особенность Золотого моста — это V-образные пилоны, высота которых сравнима с 70-этажным зданием. Объект входит в пятерку крупнейших вантовых мостов во всем мире», — указывают организаторы голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2017 году в оборот планируется ввести купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Выбирать их дизайн будут сами граждане. Для этого накануне, 28 июня, был запущен специальный сайт Твоя-Россия.рф, где население может проголосовать за понравившиеся им символы. Итоговое голосование состоится 7 октября в эфире телеканала «Россия 1».