Пекин, 29 июня, 2016, 05:23 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хун Лэй прокомментировал заявление представителя японского внешнеполитического ведомства Синсукэ Сугияма. Японский дипломат заявил, что Токио внимательно следит за ходом международного арбитража, инициированного Филиппинами.

thehindu.com Хун Лэй — официальный представитель Министерства иностранных дел КНР

«Некоторые японские политики намеренно раздувают напряженность и желают милитаризации региона. Заявления должностных лиц из Токио неоднократно приводили к конфликтам между иностранными государствами», — заявил пресс-секретарь МИД КНР.

Хун Лэй подчеркнул, что японская сторона регулярно нарушает конвенцию о поведении стран в акватории Южно-Китайского моря. Пекин призывает Токио отказаться от провокационной деятельности и внести свой вклад в нормализацию обстановки в Южно-Китайском море, пишет «Жэньминь жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в феврале 2016 г. министр иностранных дел Японии Фумио Кисида принял решение отменить запланированный на весну этого года визит в Китай на фоне осложнения ситуации в Южно-Китайском море.