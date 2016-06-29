Брюссель, 29 июня, 2016, 05:23 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что санкции против России должны быть продлены с учётом отсутствия прогресса по Минским соглашениям. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе, передаёт The Wall Street Journal.

alpenschau.com Ангела Меркель — канцлер Германии

По словам Ангелы Меркель, она и президент Франции Франсуа Олланд на саммите доложили об уровне реализации Минских соглашений и дали понять лидерам ЕС, что «с учётом степени их реализации продление санкций, к сожалению, необходимо». «Таким образом, ничто не стоит на пути продления ограничительных мер», — резюмировала Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня представители стран — членов Евросоюза согласовали продление санкций против России ещё на шесть месяцев — до конца января 2017 года, однако данное решение пока не утверждено. Действие санкций истекает 31 июля.

Напомним, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией и кризиса на Украине. Сперва ЕС и США ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против России.