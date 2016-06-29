Стамбул, Турция, 29 июня, 2016, 04:58 — ИА Регнум. Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле, где вечером 28 июня был совершён теракт, возобновил работу, сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

eurasiatravel.kz Аэропорт Стамбула.

По его словам, следственные мероприятия на месте взрывов ещё продолжаются, однако «аэропорт открыт, и воздушное сообщение вернулось в норму», передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 28 июня два террориста-смертника подорвали себя в аэропорту Стамбула. Чуть позднее появилась информация, что третий взрыв прогремел возле входа на станцию метро «Аэропорт».

По данным турецких властей, жертвами атаки стали 36 человек, ещё более 140 человек получили ранения.

По заявлению премьер-министра Турции, к организации теракта может быть причастна террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России)

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