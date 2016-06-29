Токио, 29 июня, 2016, 04:45 — ИА Регнум. Японский автоконцерн Toyota отзывает 1,43 млн гибридных автомобилей Prius и Lexus CT200h по всему миру из-за возможного дефекта с подушками безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

evo-rus.ru Подушки безопасности в Toyota

Отозваны будут автомобили 2010−2012 годов выпуска. Как было обнаружено, установленные в них подушки безопасности имеют небольшие трещины в шве. Со временем дефект усугубляется, и это может привести к частичному надуванию подушек, что создаёт риск получения травм.

В компании уточнили, что речь не идёт о подушках безопасности компании Takata, неисправности в которых ранее уже становились основанием для отзыва автомобилей Toyota.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая дилеры японского автоконцерна в США объявили об отзыве более 1,6 млн автомобилей по причине неисправности подушек Takata. Под отзыв попали многие модели Toyota, Lexus и Scion.

Сопоставимый по масштабам отзыв машин проводился в ноябре 2015 года. Тогда возникло подозрение, что подушки могут взорваться, травмировав водителя и пассажиров.