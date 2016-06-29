Москва, 29 июня, 2016, 04:21 — ИА Регнум. В «Роскосмосе» готовы приступить к созданию лётного образца возвращаемой первой ступени ракеты-носителя. Об этом сообщил газете «Известия» генеральный конструктор «Роскосмоса» по космическим ракетным комплексам Александр Медведев.

vpk.name Ракета «Ангара»

По его словам, приказом гендиректора Центра имени Хруничева около месяца назад на предприятии был восстановлен департамент по многоразовым средствам выведения. Для этой цели собрана команда специалистов, которые ранее занимались разработкой системы «Энергия-Буран».

Отмечается, что российские инженеры не вдохновляются опытом основателя SpaceX Илона Маска, который сажает первую ступень ракеты Falcon 9 на платформу в Атлантическом океане — в Центре имени Хруничева проектируют «крылатую» первую ступень, которая сможет возвращаться на космодром как самолёт и приземляться на взлётно-посадочную полосу.

Идея первой ступени с крыльями в Центре имени Хруничева прорабатывается уже долгое время. Предприятие не раз показывало макеты ракет-самолётов в разных модификациях на выставках как в России, так и за рубежом.

Сообщается, что первая ступень ракеты является самой дорогой при производстве. На ней установлены маршевые двигатели, определяющие возможности ракеты, стоимость которых может составлять от $10 млн до $70 млн в зависимости от конкретного изделия.