Цзинань, Китай, 29 июня, 2016, 04:17 — ИА Регнум. В результате утечки опасного химического вещества дикетена на одном из предприятий в китайской провинции Шаньдун пострадали 131 человек. Все они обратились за медицинской помощью после резкого ухудшения самочувствия.

m.v4.cc Отравившийся пациент

Как установили сотрудники правоохранительных органов, из-за несоблюдения техники безопасности и правил хранения опасных химических веществ на предприятии Beichen Biotechnology Co., Ltd. произошел выброс 30 кг дикетена — бесцветной жидкости с резким запахом, пишет «Синьхуа».

По данным Комиссии здравоохранения и планирования семьи провинции Шаньдун, в настоящий момент в больницах находятся 131 человек, среди которых 43 ребенка. Врачи оценивают их состояние как стабильное, жизни пациентов ничего не угрожает.

Руководство компании было задержано, в настоящий момент генеральный директор и его заместители дают показания в полиции. Начато официальное расследование.