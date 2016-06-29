Якутск, 29 июня, 2016, 04:34 — ИА Регнум. ПАО «Мечел» осуществил сделку с АО «Газпромбанк», итогом которой стала продажа за 34,4 миллиарда рублей 49% доли в проекте разработки Эльгинского месторождения коксующихся углей, расположенного в Якутии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Мечела».

mediakuzbass.ru Добыча угля

В компании пояснили, что частично проданы (по 49% долей) были компания-оператор и владелец лицензии Эльгинского месторождения «Эльгауголь», «Эльга Дорога», на балансе которой железнодорожная ветка Улак-Эльга и её транспортный оператор «Мечел-Транс Восток».

«Завершение данной сделки будет способствовать как снижению долговой нагрузки «Мечела», так и дальнейшему развитию проекта разработки Эльгинского месторождения, — отметил генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов, пояснив, что компанией совместно с «Газпромбанком» был пройден долгий и сложный путь по реструктуризации задолженности «Мечела».

Отметим, что Эльгинское угольное месторождение расположено в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и на 350 км севернее станции Верхнезейск Байкало-Амурской магистрали. Это крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля, запасы которого составляют около 2,2 млрд тонн в соответствии со стандартами JORC.

Добыча угля на Эльге началась в 2011 году, тогда же открылось сквозное движение по построенной «Мечелом» железнодорожной 321-километровой ветке, которая соединила месторождение с Байкало-Амурской магистралью. Это единственный в России крупномасштабный проект в транспортной сфере, реализуемый частным бизнесом.