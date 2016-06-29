Пекин, 29 июня, 2016, 04:01 — ИА Регнум. Китайские спасатели продолжают поиск 2 моряков, пропавших без вести в результате кораблекрушения на р. Янцзы. Поисковая операция значительно усложняется неблагоприятными погодными условиями — в провинции Хунань несколько недель не прекращаются проливные дожди.

netdna-cdn.com Китайские спасатели на реке Янцзы

Инцидент произошел 28 июня около 18:00 по местному времени. По неустановленным причинам грузовое судно с 11 членами экипажа на борту резко накренилось на один борт, после чего затонуло в течение нескольких минут, пишет «Сина синьвэнь».

Спасателям удалось спасти 9 моряков, судьба еще 2 остается неизвестной. Поисково-спасательные работы, начатые вскоре после происшествия продолжались весь вечер и всю ночь, однако они так и не принесли результата.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы обнаружить пропавших моряков. Местное население активно помогает спасателям. Я уверен, что в ближайшие дни мы выясним их местонахождение», — заявил представитель провинциального бюро общественной безопасности Хун Айчжан.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 9 июня на реке Миньцзян в районе округа Миньхоу в провинции Фуцзянь потерпела крушение лодка с 36 гражданами КНР на борту. Прибывшим на место ЧП спасателям удалось спасти 33 человек, позднее были обнаружены тела 3 жертв кораблекрушения.