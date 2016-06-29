Уимблдон, Великобритания, 29 июня, 2016, 03:44 — ИА Регнум. На второй день Уимблдонского теннисного турнира сыграно несколько матчей с участием российских теннисистов, но некоторые из запланированных матчей были перенесены или не были доиграны до конца. Завершившиеся матчи принесли следующие результаты:

reutersmedia.net Уимблдон 2016

[[[flag-dk]]] Каролин Возняцки (Дания) — [[[flag-ru]]] Светлана Кузнецова (Россия) 0:2 (5:7, 4:6)

Каролин Возняцки (Дания) — (Россия) (5:7, 4:6) [[[flag-ru]]] Дмитрий Турсунов (Россия) — [[[flag-pt]]] Жоау Соуза (Португалия) 2:3 (6:3 6:7(2) 6:4 3:6 5:7)

Дмитрий Турсунов (Россия) — [[[flag-tw]]] Йен-Хсун Лю (Тайвань) — [[[flag-ru]]] Александр Кудрявцев (Россия) 3:0 (6:4 6:1 6:4)

(Тайвань) — Александр Кудрявцев (Россия) (6:4 6:1 6:4) [[[flag-ru]]] Елена Веснина (Россия) — [[[flag-at]]] Тамира Пашек (Австрия) 2:0 (7:5 6:2)

(Россия) — Тамира Пашек (Австрия) (7:5 6:2) [[[flag-kz]]] Юлия Путинцева (Казахстан) — [[[flag-ru]]] Марина Мельникова (Россия) 2:0 (7:5 6:2)

Уже завтра, 29 июня, завершатся матчи первого круга и стартуют матчи второго круга.