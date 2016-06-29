Стамбул, Турция, 29 июня, 2016, 03:26 — ИА Регнум. За атакой на аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле может стоять террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, прибывший на место теракта, передаёт агентство Reuters.

.turkiyegazetesi.com.tr Бинали Йылдырым — премьер-министр Турции

Он также сообщил, что жертвами взрывов, по последним данным, стали 36 человек, ещё более 140 человек получили ранения, передаёт Sabah Daily.

Отмечается, что подавляющее большинство погибших были гражданами Турции. По информации «Российской газеты», среди пострадавших есть как минимум один российский гражданин.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 28 июня два террориста-смертника подорвали себя в аэропорту Стамбула. Чуть позднее появилась информация, что третий взрыв прогремел возле входа на станцию метро «Аэропорт».