Владивосток, 29 июня, 2016, 03:29 — ИА Регнум. В Приморье на глазах разрушаются сооружения памятника Владивостокская крепость. По мнению члена регионального штаба ОНФ Марины Алексаниной, форты и редуты крепости необходимо музеефицировать, а воспитательно-патриотический потенциал — использовать на регулярной основе. Для этого Правительство РФ должно внести Владивостокскую крепость в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

100чудес.рф Приморье. Владимирская крепость

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«На сегодняшний день потенциал Владивостокской крепости используется далеко не полностью. Необходима музеефикация фортов и редутов крепости, а также создание системы взаимодействия школ города, музеев и формирование системы посещения школьниками объектов Владивостокской крепости на регулярной основе», — считает Марина Алексанина.

Её коллега Юрий Логинов напомнил, что большинство из сооружений памятника федерального значения Владивостокская крепость переданы в оперативное управление властям приморской столицы. Тем не менее, и форты, и батареи разрушаются, а их потенциал как объекта туристического показа действительно используется крайне слабо.

Эксперты уверены, что работа по реставрации памятников в Приморье должна быть усилена, равно как и контроль над их состоянием со стороны региональных органов охраны.

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В этой связи в адрес главы Владивостока обратились с предложением направить в правительство РФ документы для включения Владивостокской крепости в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года власти Владивостока объявили аукцион на право аренды 75 объектов Владивостокской крепости. Ограничения по использованию фортов и батарей есть, поскольку они всё-таки остаются памятниками истории и культуры, однако чиновники понадеялись, что арендаторы объекты отреставрируют, и будут использовать их под различные посещаемые учреждения: офисы или кафе, например.