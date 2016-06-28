Петропавловск-Камчатский, 29 июня, 2016, 02:51 — ИА Регнум. Пять сахалинских и два камчатских судна задержаны в Охотском море у берегов Камчатки за нарушение запрета на использование дрифтерных сетей в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Все они, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району, доставлены в порт Петропавловска-Камчатского для разбирательств.

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«В ходе осмотра было установлено, что рыбодобывающие суда используют плавные или дрифтерные сети, незначительно изменив в них элементы конструкции и, при этом, выдавая их за «поверхностные ловушки». Таким образом, капитаны судов надеялись обойти закон и избежать ответственности за использование незаконных орудий лова», — говорят пограничники, уточнив, что общий объём продукции на задержанных судах составил более 780 тонн рыб лососёвых пород.

Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, почти весь экипаж семи судов состоял из граждан России, но было и несколько японцев. Предполагается, что это специалисты по дрифтерному промыслу, которые могли консультировать российских моряков.

О том, что у берегов Камчатки некоторые суда занимаются запрещенным промыслом губернатор региона Владимир Илюхин говорил во время коллегии Генпрокуратуры в Хабаровске. Он, в частности, обратил на это внимание главы Росрыболовства Ильи Шестакова, указав, что нарушители закона, по мнению специалистов, могут использовать поверхностные ловушки с использованием так называемых «крыльев». Поэтому их сложно привлечь к ответственности. В связи с этим губернатор просит разработать техническую документацию орудий лова, разрешенных к использованию в границах исключительной экономической зоны.

ИА REGNUM напоминает, что президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на дрифтерный вылов рыбы с 1 января 2016 года. Дрифтерный промысел — это лов плавающей в поверхностных слоях воды рыбы с помощью сетей (дрифтеров) протяженностью до нескольких километров. В такие сети, кроме рыбы, попадают различные морские млекопитающие, птицы и другие организмы.