Петропавловск-Камчатский, 29 июня, 2016, 02:45 — ИА Регнум. Камчатские рыбопромышленники показывают отличные результаты на главной лососевой путине года. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM зампред регионального правительства Владимир Галицын, на восточном побережье полуострова, где рыбалка стартовала 1 июня, уже выловлено более 10 тысяч тонн рыбы, что на 2 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

vladnews.ru Лосось на нересте

По словам зампреда, хорошие результаты рыбакам обеспечил первый ход ранней нерки и чавычи. «Рыбопромышленникам удалось его «обловить». Наиболее массовый рыбный ход там происходит с 10 июня. При этом активная рыбалка в данный период не отразится на заполнении нерестилищ, так как установлены дополнительные проходные дни. До этого было два проходных дня на нижних и два на верхних участках реки Камчатка, теперь будет три дня на верхних участках реки и три дня на нижних, с перехлестом в два дня. Это позволит пропустить рыбу на нерестилища», — сказал Владимир Галицын.

Отметим, что основным объектом промысла на восточном побережье Камчатки сейчас является нерка, вместе с тем рыбаки отмечают и хорошие подходы чавычи. «Вылов чавычи составил почти 470 тонн. Это тоже достойная цифра. Напомню, что в этом году возможный вылов по реке Камчатка у нас самый большой по чавыче за последние 7−8 лет», — добавил чиновник

Вскоре большая рыбалка начнется и на западном побережье полуострова, но там проблемы с чавычей — этот вид лосося находится на спаде. Поэтому было принято решение не открывать там промышленную и традиционную рыбалку. Разрешен любительский и спортивный вылов.

В период лососёвой путины 2016 года на Камчатке планируется добыть порядка 154 тонн рыбы, в том числе около 92 тысяч тонн на восточном побережье региона.