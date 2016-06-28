Москва, 29 июня, 2016, 02:28 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

Российской стороной было зафиксировано четыре нарушения перемирия на территории провинции Дамаск. «Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов позиции сирийских вооружённых сил в населённых пунктах Джайбар, Хараста, Хауш-эль-Хайят и Хутейта-эль-Джараш», — говорится в документе.

Сообщается также, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

«В течение суток в провинции Алеппо из РСЗО и минометов террористы обстреляли населённые пункты Хандрат и Эль-Хадер, кварталы Шейх Максуд, Аз-Загра, Мейдан и аэропорт Эн-Найраб в городе Алеппо. Обстрелам террористов также подверглись в провинции Дамаск населённые пункты Хутейта-эль-Джараш, Блелие, Базария и железнодорожный мост в районе поселка Мейда, в провинции Идлиб — населённый пункт Фуаа, в провинции Латакия — Раша, в провинции Хама — Тель-Дждид», — сообщают в Минобороны.

Отмечается, что в течение суток было заключено соглашение о примирении с представителями ещё одного населённого пункта в провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 166. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс и Деръа. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 61.

Также было продолжено оказание гуманитарной помощи жителям сирийских населённых пунктов. Жителям района Дуер в городе Дамаск доставлен гуманитарный груз — продуктовые наборы и сладости для детей.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.