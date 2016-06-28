Петропавловск-Камчатский, 29 июня, 2016, 02:28 — ИА Регнум. На Камчатке, где 18 сентября жителям предстоит избрать 28 депутатов Законодательного собрания края, появился первый официальный претендент на кресло в парламенте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии региона.

Советский плакат «Депутат — слуга народа». 1947

По словам специалистов избиркома, документы на выдвижение принес предприниматель Александр Дудка. Ему 37 лет, и он идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Вскоре в избирательной комиссии ждут и других самовыдвиженцев, а также списки местных отделений партий, которые захотят участвовать в выборах.

В единый день голосования жителям края предстоит выбрать 28 депутатов — 14 кресел займут те, кто пройдет по спискам партии, а остальные — те, кто будет избран по одномандатным округам. В действующем составе большинство мест занимают представители «Единой России», есть представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».