Монако, 29 июня, 2016, 02:14 — ИА Регнум. Специальный совет Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) в ближайшие дни обсудит заявки российских легкоатлетов на допуск к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщили в пресс-службе IAAF.

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Отмечается, что от российских спортсменов было получено несколько заявок, и в настоящее время они находятся на рассмотрении. Специальный совет IAAF соберётся в конце текущей недели, чтобы обсудить их и принять решение, передаёт агентство «Р-Спорт».

Как сообщало ИА REGNUM, IAAF продлила дисквалификацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики, тем самым, отстранив всех российских легкоатлетов от международных соревнований и Олимпиады. Позднее ассоциация официально изменила свои правила и позволила российским легкоатлетам подать заявки на международные соревнования, в том числе на Олимпиаду, в индивидуальном порядке.

При этом было заявлено, что спортсмены, которые предоставят доказательства непричастности к допинговому скандалу, смогут выступать, но только под нейтральным флагом.

Международный олимпийский комитет поддержал решение IAAF о продлении дисквалификации ВФЛА, однако не стал отстранять всю сборную России от Олимпиады в Рио-де-Жанейро, допустив, что атлеты, с которых IAAF снимет дисквалификацию в индивидуальном порядке, смогут выступать на Играх не под олимпийским, а под российским флагом.