Йошкар-Ола, 29 июня, 2016, 01:39 — ИА Регнум. Все парламентские партии определились с кандидатами в депутаты Государственной думы седьмого созыва от Марий Эл. «Единая Россия» объединила республику с Чувашией, Мордовией и Нижегородской областью в региональную группу №16, которую возглавил председатель думского комитета по образованию Вячеслав Никонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Также в список вошли депутат Госдумы, представляющий Тамбовскую область, победитель праймериз в Марий Эл Виктор Кидяев (под номером 4), зампред председателя правительства республики Светлана Солнцева (под номером 8) и фермер Александр Пекунькин (под номером 19). Всего в списке территориальной группы 20 кандидатов.

По 22 марийскому одномандатному округу выдвинута депутат Госдумы Лариса Яковлева.

Представители КПРФ из Марий Эл пойдут в региональной группе №10 вместе с Чувашией и Мордовией. Партийный список возглавил член фракции в Госдуме, бывший кандидат на пост главы Чувашии Валентин Шурчанов. От Марий Эл утверждены кандидатуры депутата Госдумы Сергея Казанкова (под номером 2) и главы Волжского местного комитета КПРФ Андрея Калугина (под номером 6). Всего в списке 7 претендентов.

По 22 марийскому одномандатному округу также утвердили кандидатуру Сергея Казанкова.

«Справедливая Россия» определила четырех кандидатов в депутаты от Марий Эл. Региональная группа №10, которую возглавил депутат Госсовета Чувашии Олег Николаев, включает Ульяновскую область и Чувашию. В список вошли депутат Горсобрания Йошкар-Олы Андрей Заболотских (под номером 7), замдиректора сельхозпредприятия «Шема» Сайд-Ахмед Хасиев (под номером 8), студентка Марийского государственного университета Анна Сергеева (под номером 9) — в списке 9 человек.

По 22 одномандатному округу выдвинута председатель регионального отделения партии Наталия Глущенко.

В выборах также примут участие два представителя ЛДПР. Партия не стала объединять республику с другими регионами, Марий Эл включена в территориальный список №12. В него вошли исполняющий обязанности координатора регионального отделения партии Альберт Федоров (под номером 1) и помощник депутата Госдумы Кирилла Черкасова, представляющего Марий Эл и Кировскую область, Кирилл Писный (под номером 2).

Бороться с Яковлевой, Казанковым и Глущенко по 22 марийскому одномандатному округу также будет Альберт Федоров.

Напомним, на выборах депутатов Государственной думы шестого созыва в 2011 году явка в Марий Эл составила 71,3%. «Единая Россия» набрала в регионе 52,2%, КПРФ — 20,7%, «Справедливая Россия» — 10,6%, ЛДПР — 11,7%, «Яблоко» — 2%, «Патриоты России» — 0,9%, «Правое дело» — 0,6%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов Государственной думы VII созыва состоятся в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

Выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система).

Партиям в ходе процедуры голосования необходимо набрать не менее 5% голосов, а кандидатам в округах — получить большинство голосов, пришедших на выборы избирателей.