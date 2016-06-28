Москва, 29 июня, 2016, 01:26 — ИА Регнум. Рейс «Аэрофлота», отправившийся вечером 28 июня из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

Аэропорт

Уточняется, что утренний рейс «Аэрофлота» в Стамбул отменён, также отменены ближайшие рейсы из Стамбула в Москву. В дальнейшем руководство авиаперевозчика примет решение по ситуации.

Ране сообщалось, что аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле закрыт. Авиарейсы перенаправляются в аэропорты Анкары, Измира и других турецких городов.

Как передавало ИА REGNUM, жертвами серии взрывов, произошедших вечером 28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, стали не менее 28 человек, ещё около 60 получили ранения.

В Генеральном консульстве России в Стамбуле сообщили, что, по предварительным данным, граждан РФ среди погибших нет.