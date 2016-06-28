Миссиссога, Канада, 29 июня, 2016, 01:10 — ИА Регнум. В канадском городе Миссиссога в провинции Онтарио в результате взрыва оказалось обрушено несколько малоэтажных жилых домов. В результате есть многочисленные пострадавшие, передаёт телеканал CTV News.

eastkorr.net Обломки дома

Причина произошедшего на данный момент не установлена. Очевидцы сообщают, что услышали хлопок, после чего поднялся большой столб дыма. Обломки разлетелись более чем на сто метров.

Зона происшествия в настоящее время оцеплена полицией. Подробности и обстоятельства инцидента выясняются.