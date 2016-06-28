Москва, 29 июня, 2016, 01:00 — ИА Регнум. Консолидированная Европа для России хуже, чем разрозненная. Об этом 29 июня заявил кинорежиссёр, общественный деятель Карен Шахназаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

«Нельзя не видеть, что идёт почти новая «холодная война». Для нас консолидированная Европа хуже, чем разрозненная. Это не злорадство — это национальные интересы. Как только Европа объединялась — всё заканчивалось агрессией против России. Точно так же для США опасно создание Евразийского союза — их тоже можно понять. Ослабление единства ЕС для нас выгодно», — сказал Шахназаров в эфире «Первого канала».

По его словам, британский народ «только выиграет экономически, если выйдет из ЕС»: «Экономика Британии — одна из лучших в мире. Но при этом англичанам не дадут реализовать волю, высказанную на референдуме».

Напомним, президент США Барак Обама, комментируя обстановку, сложившуюся на Западе после объявления результатов референдума по выходу Великобритании из Европейского союза, заявил, что, несмотря на Brexit, ни НАТО, ни трансатлантический альянс не перестали существовать. Американский президент оценил ситуацию как состояние «паузы в процессе полномасштабной европейской интеграции».

«После голосования по Brexit наблюдалась небольшая истерия, словно НАТО каким-то образом перестало существовать, трансатлантический альянс распадается, и каждая из стран начинает двигаться в своем направлении», — сказал Обама.

При этом глава США подчеркнул, что на самом деле это не так. Он отметил, что полномасштабная интеграция в ЕС после британского голосования приостановилась. По мнению Обамы, наступил момент, когда в этом процессе наступила пауза, позволяющая осмыслить всё происходящее.