Москва, 29 июня, 2016, 00:55 — ИА Регнум. Процесс выхода Великобритании из Евросоюза займёт от двух до шести лет. Об этом 29 июня заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Британские фунты

«Ничего страшного не происходит потому, что в принципе ничего не происходит — не начался даже процесс. Великобритания выйдет из ЕС в период от двух до шести лет. Великобритания — один из главных торговых партнёров для России, несмотря на санкции. Это огромные деньги и прибыль компаний. Любые потрясения на этом рынке, который для нас и рынок сбыта, и рынок потребления, будет бить по нашим долгосрочным экономическим интересам», — сказал Косачёв в эфире «Первого канала».

По его словам, всё, что будет происходить, «может создавать основу для злорадства»: «Вот я не склонен его разделять, потому что даже если мы и извлечём какую-то пользу в виде смягчения санкций и разбивки антироссийского фронта, всё это краткосрочно. А в долгосрочной перспективе ЕС будет оставаться торгово-экономическим и, возможно, политическим партнёром России».

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель до начала саммита Евросоюза в Брюсселе подтвердила, что предварительно никаких переговоров с Великобританией о ее выходе из Европейского Союза не будет.

Это может произойти только тогда, когда Лондон официально направит соответствующее обращение, заявила Меркель по прибытии в здание Совета Евросоюза.

Остальные 27 стран-членов ЕС хотят услышать лично от британского премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона оценку итогов референдума 23 июня.

По словам Меркель, несмотря на выбор граждан Соединенного Королевства, Лондон остается другом и партнером Брюсселя.