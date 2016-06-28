Москва, 29 июня, 2016, 00:49 — ИА Регнум. Большое число избирателей в Великобритании не поняли, из чего они выбирают на референдуме о статусе своей страны в ЕС. Об этом 29 июня заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Тауэрский мост

«Водораздел произошёл между людьми высоко образованными и понимающими, чем для Британии является ЕС, и между людьми с локальными интересами, которые от ЕС не получили никаких преимуществ. Огромное число британцев, как выяснилось, не поняли, из чего они выбирают», — сказал Косачёв в эфире «Первого канала».

По его мнению, «исход референдума отражает реакцию простых людей, которые имеют право на свои интересы и требуют от политиков что-то»: «Они ничего не увидели в проекте «ЕС».

Напомним, по оценкам Европейского Центробанка, выход Великобритании из ЕС заметно повлияет на европейскую экономику.

Рост зоны евро в ближайшие три года будет на 0,3 — 0,5 процента ниже, чем планировалось ранее, предупредил глава ЕЦБ Марио Драги в Брюсселе.

Драги обосновал замедление снижением темпов роста в самой Великобритании. Поскольку она является важным торговым партнером для еврозоны, последняя — также ощутит влияние Brexit.

На саммите еврочиновники предупредили о серьезных экономических последствиях выхода Великобритании из Евросоюза. Крупные рейтинговые агентства лишили британские облигации рейтинга ААА.