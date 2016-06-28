Москва, 29 июня, 2016, 00:40 — ИА Регнум. После референдума в Великобритании Евросоюз будет идти к авторитарности. Об этом 29 июня заявил кинорежиссёр, общественный деятель Карен Шахназаров.

Поддоны евростандарта

«Англичанам не дадут выйти из ЕС. Евросоюз будет идти к авторитарности: позволить англичанам выйти — это погубить проект, который был затеян западными элитами. Они не могут потерпеть, чтобы такая страна, как Британия, вышла. ЕС — это строительство европейской империи, а империи строятся либо для экспансии, либо для обороны», — сказал Шахназаров в эфире «Первого канала».

По его словам, Евросоюз «строился для экспансии на Восток»: «Зачем развитым странам нужна Восточная Европа? Только для экспансии. Евросоюз когда-то распадётся, но на данном этапе это будет всё более авторитарное образование, где референдумы не будут ничего значить. Люди будут это видеть, но будут терпеть».

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что необходимо «дождаться, когда волеизъявление народа станет официальным решением Великобритании, как оно будет оформлено и озвучено, как будет объявлено».

«Из этого мы сделаем вывод, и затем мы сможем сказать о российской реакции. Как мы понимаем, это отразится и на Евросоюзе, и на его решениях, который, отталкиваясь от решений Великобритании, сможет сформировать свою позицию», — сказала Захарова.