«Кризис настиг Евросоюз, когда в ЕС замахнулись на замену понятия «Европа»
Москва, 29 июня, 2016, 00:34 — ИА Регнум. Евросоюз сделал смертельную ошибку, когда начал претендовать на замену собой понятия «Европа». Об этом 29 июня заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
«Плохая игра в ЕС началась задолго до Brexit. Кризис в ЕС наступил тогда, когда союз стал подменять собой понятие «Европа». Это было смертельной ошибкой ЕС: он не мог это потянуть по определению», — сказал Косачёв в эфире «Первого канала».
Он напомнил, что в 1975 году всего 30% британцев проголосовало против ЕС: «Тогда ЕС был другим. Его сгубило то, что он в начале 90-х стал прибирать к рукам всё, что плохо лежит. Безальтернативная конструкция, навязанная Европе Евросоюзом, сейчас приказывает долго жить».
Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.