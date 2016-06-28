Москва, 29 июня, 2016, 00:34 — ИА Регнум. Евросоюз сделал смертельную ошибку, когда начал претендовать на замену собой понятия «Европа». Об этом 29 июня заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Rock Cohen Флаг ЕС

«Плохая игра в ЕС началась задолго до Brexit. Кризис в ЕС наступил тогда, когда союз стал подменять собой понятие «Европа». Это было смертельной ошибкой ЕС: он не мог это потянуть по определению», — сказал Косачёв в эфире «Первого канала».

Он напомнил, что в 1975 году всего 30% британцев проголосовало против ЕС: «Тогда ЕС был другим. Его сгубило то, что он в начале 90-х стал прибирать к рукам всё, что плохо лежит. Безальтернативная конструкция, навязанная Европе Евросоюзом, сейчас приказывает долго жить».

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.