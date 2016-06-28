Анкара, 29 июня, 2016, 00:30 — ИА Регнум. Власти Турции ввели временный запрет на освещение в СМИ подробностей серии взрывов в аэропорту Стамбула, произошедших вечером 28 июня. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Высшего совета по радио и телевидению Турции.

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Сообщается, что данная мера введена во избежание ухудшения ситуации в связи с терактами. Запрещёно освещение в публикациях и показ в эфире сцен с мест взрывов, работы полиции и медиков, неофициальных заявлений и других подробностей произошедшего.

В заявлении говорится также, что все имеющиеся в распоряжении материалы, связанные со взрывами, необходимо предоставить властям с целью выявления лиц, причастных к терактам.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле подорвали себя два смертника. Затем неизвестный мужчина на автостоянке открыл огонь из автомата Калашникова по выбегающим из здания аэровокзала пассажирам. Чуть позднее появилась информация, что третий взрыв прогремел возле входа на станцию метро «Аэропорт».

По последним данным, жертвами атаки стали не менее 28 человек, ещё около 60 получили ранения.