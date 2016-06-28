София, 29 июня, 2016, 00:07 — ИА Регнум. Европейскому союзу грозит «моральный кризис» после референдума в Великобритании, на котором граждане страны проголосовали за выход из состава ЕС. Об этом заявил президент Болгарии Росен Плевнелиев на встрече с французским президентом Франсуа Олландом во время визита в Париж, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

«После референдума в Великобритании Европейский союз нуждается в укреплении и должен получить новую дозу доверия. Мы должны избежать худшего кризиса — морального», — приводит слова Плевнелиева пресс-служба президента Болгарии.

Олланд со своей стороны подчеркнул, что с учётом последних обстоятельств «европейский проект должен быть защищён от нестабильности». «Мы должны оставаться дружески настроенными, но и с ясным осознанием следующих шагов», — сказал президент Франции.

Плевнелиев высказал мнение, что сейчас важно дать старт новым проектам европейской интеграции, таким как Европейский энергетический союз и Общий цифровой союз. Исключительное значение, по его словам, имеет также процесс дальнейшего расширения ЕС, поскольку «отсутствие европейской перспективы для стран-партнёров в регионе может привести к дестабилизации».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум, который показал, что большая часть граждан страны выступает за выход Соединённого Королевства из состава Европейского союза. Brexit поддержали 51,9% британцев, 48,1% высказались против.