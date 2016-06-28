Афины , 29 июня, 2016, 00:04 — ИА Регнум. Главы внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза раскритиковали политику Греции, препятствующую процессу вступления Македонии в ЕС и НАТО из-за спора вокруг именования бывшей югославской республики. Соответствующие заявления прозвучали на состоявшемся 27 июня в Люксембурге заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза, сообщает греческая газета «Параскинио».

Жан-Симон Бартелеми. Александр Македонский рассекает гордиев узел. 1767

По информации издания, в ходе встречи глава МИД Греции Никос Кодзиас подвергался «беспрецедентным и достаточно последовательным нападкам». «Министры иностранных дел Германии, Нидерландов и Австрии напрямую возложили на Грецию ответственность за опасную политическую нестабильность, которая сохраняется в Македонии. По их утверждениям, вето Греции в вопросе перспектив членства Македонии в НАТО и ЕС под её конституционным именованием создаёт серьёзные внутренние проблемы в этой стране. Это привело к отсрочке парламентских выборов 5 июня и проблеме политической нестабильности», — пишет газета.

«Министры иностранных дел считают, что упорство Греции в вопросе наименования Македонии контрпродуктивно и не соответствует европейским ценностям и принципам. Министры подчеркнули, что, главным образом, из солидарности с Грецией до сих пор не признали наименование «Македония», как это сделали 134 государства-члена ООН, в том числе США, Китай и Россия, и не начали установленных процедур по присоединению страны к ЕС», — указывает греческое издание.

Как сообщало ИА REGNUM, Афины и Скопье не могут прийти к согласию в вопросе о названии бывшей югославской республики уже четверть века. Греческая сторона настаивает на переименовании Македонии на том основании, что аналогичное название имеет одна из провинций на севере Греции. В Афинах опасаются, что в дальнейшем это может стать поводом для территориальных претензий со стороны Скопье.

Неурегулированный спор с Грецией служит препятствием для интеграции Македонии в Европейский союз и НАТО, так как против предоставления ей членства выступают Афины. На заседании глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в декабре 2015 года было объявлено, что Македонию готовы пригласить в альянс при условии устранения разногласий с Грецией.

В конце мая президент Македонии Георгий Иванов заявил, что республика является «хрестоматийным примером неправильного подхода и ЕС, и НАТО к странам-кандидатам». Он отметил, что у Македонии имеется уже «17 планов по членству в НАТО» и семь рекомендаций к началу переговоров о присоединении к Европейскому союзу, однако никакого прогресса на данном пути нет.