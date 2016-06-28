Женева, Швейцария, 28 июня, 2016, 23:58 — ИА Регнум. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн просит власти Великобритании принять меры против нападений на расовой почве, произошедших после референдума, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ночной Лондон

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что в последние несколько дней представители меньшинств и иностранные граждане подверглись нападению и оскорблениям», — заявил он в Женеве.

Расизм и ксенофобия ни при каких обстоятельствах не должны приниматься и британские власти должны привлечь виновных к ответственности, добавил аль-Хусейн.

Напомним, 23 июня большинство британцев проголосовало за выход из состава ЕС.