Лондон, 28 июня, 2016, 23:48 — ИА Регнум. Российская теннисистка Светлана Кузнецова победила датчанку Каролину Возняцки в первом круге Уимблдонского турнира. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает «Р-Спорт».

Horia Varlan Мячи для игры в теннис

Бывшая первая ракетка мира Возняцки отправилась на турнир без личного посева. Жребий дал её в соперницы опытную Кузнецову, посеянную под 13-м номером.

Но у Кузнецовой тоже могли быть проблемы с Возняцки, так как российская теннисистка не очень удачно выступает на траве, по крайне мере не так, как в былые времена.

В итоге Кузнецова победила в двух сетах 7:5, 6:4.

Сама Возняцки после турнира призналась, что Кузнецова играла очень хорошо.

«Она играла очень хорошо, играла агрессивно и использовала возможности тогда, когда нужно. Она сделала все так, как должна была. Сейчас каждый матч тяжелый. Игра всегда другая. Конечно, в первом круге турнира Большого шлема играть со Светланой, которая играет хорошо, очень трудно», — сказала датчанка на послематчевой пресс-конференции.