Гаррисберг, США, 28 июня, 2016, 23:34 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал пересмотреть международные торговые договора, выйти из них, если они не выгодны, а также использовать исполнительную власть для решения торговых споров с Китаем, передает Reuters.

Кукрыниксы. Скандал на Общем рынке. 1964

Выступая 28 июня на алюминиевой заводе в штате Пенсильвания, Трамп заявил, что не видит причин для продвижения отложенного Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Республиканец в случае своего избрания готов выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) с Канадой и Мексикой, если они не будут пересмотрены.

«ТТП, как известно, было бы смертельным ударом для американского производства», — говорит Трамп.

Торговую часть своей предвыборной программы миллиардер представил в Пенсильвании и Огайо — промышленных штатах, где он борется с демократом Хиллари Клинтон за голоса рабочего класса в преддверии президентских выборов 8-го ноября.