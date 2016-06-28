Хельсинки, 28 июня, 2016, 23:18 — ИА Регнум. На предстоящих переговорах президенты Финляндии и России обсудят восстановление отношений между РФ и Турцией, а также продвижение мирных переговоров на Украине. Кроме того, по всей вероятности, будет затронут вопрос референдума в Великобритании. Об этом журналистам сегодня, 28 июня, рассказал президент Финляндии Саули Ниинистё, сообщает финское издание Yle.

vistanews.ru Флаги России и Финляндии

На пресс-конференции Ниинистё дал понять, что на встрече президентов Финляндии и России в пятницу, 1 июля, будут обсуждаться серьезные вопросы мировой политики, а не мелкие разногласия. В частности, вчерашнее заявление спикера Госдумы РФ Сергея Нарышкина вряд ли будет на повестке дня. Как напоминает издание, накануне Нарышкин в ходе встречи с финскими депутатами заявил, что ждет извинений от финского правительства из-за того, что ему запретили въезд в Финляндию на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в прошлом году. «Я уже тогда обсудил все возможное по этому поводу с Путиным», — подчеркнул Ниинистё.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле прошлого года Финляндия отказала в визе спикеру Госдумы Сергею Нарышкину и некоторым членам российской делегации, которые собирались на заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ в Хельсинки. Причина отказа — нахождение россиян в черных списках ЕС. В результате инцидента российская делегация отказалась принимать участие в заседании.

Напомним, что по приглашению финского президента Саули Ниинистё 1 июля президент РФ Владимир Путин посетит Финляндию.