Стамбул, Турция, 28 июня, 2016, 23:10 — ИА Регнум. По предварительным данным в результате двойного взрыва в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле погибли 10 человек, более 40 получили ранения. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает Reuters со ссылкой на министра юстиции Турции Бекир Боздаг.

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По неподтвержденным данным в здании аэровокзала подорвали себя два террориста-смертника. Затем неизвестный с автостоянки открыл огонь из автомата Калашникова по выбегающим из здания аэропорта людям.

Аэропорт имени Ататюрка временно закрыт. Въезд и выезд неслужебных машин запрещен.

К аэропорту стягиваются наряды полиции и спецслужб.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы.