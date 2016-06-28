Каракас, 28 июня, 2016, 23:19 — ИА Регнум. Правительство Венесуэлы намерено добиться роспуска оппозиционного парламента. Как сообщает La Radio del Sur, представитель правящей коалиции Дидалько Боливар заявил, что правительство усмотрело в деятельности парламента «серьезные преступления». А именно, нарушает Конституцию, игнорирует волю народа, злоупотребляет властью во внешней политике. Боливар Дидалько отметил, что итогом должны стать новые парламентские выборы.

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А пока депутаты от левых партий намерены начать в рамках Большого патриотического полюса дискуссию и обратиться в Верховный суд страны по вопросу роспуска парламента.

Накануне в Каракасе прошли переговоры президента Венесуэлы Николаса Мадуро и заместителя Госсекретаря США Томаса Шэннона. Целью встречи было восстановление полноценного дипломатического диалога между США и Венесуэлой. Как заявил Николас Мадуро по итогам переговоров с Томасом Шэнноном, Венесуэла и США решили вернуться к выстраиванию программы двусторонних отношений на основе взаимного уважения, комментирует AVN. Однако вряд ли идея роспуска парламента получит позитивный отклик в официальном Вашингтоне.