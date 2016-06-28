Брюссель, 28 июня, 2016, 22:56 — ИА Регнум. По оценкам Европейского центробанка, выход Великобритании из ЕС заметно повлияет на европейскую экономику, передает Spiegel.

getbg.net Механизм

Рост зоны евро в ближайшие три года будет на 0,3 — 0,5 процента ниже, чем планировалось ранее, предупредил глава ЕЦБ Марио Драги в Брюсселе.

Драги обосновал замедление снижением темпов роста в самой Великобритании. Поскольку она является важным торговым партнером для еврозоны, последняя также ощутит влияние Brexit.

На саммите еврочиновники предупредили о серьезных экономических последствиях выхода Великобритании из Евросоюза. Крупные рейтинговые агентства лишили британские облигации рейтинга ААА.