Киев, 28 июня, 2016, 22:55 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Надежда Савченко считает, что Украина вполне может жить без президента. Об этом она заявила сегодня, 28 июня, в Запорожье, куда приехала на открытие мурала со своим портретом (мурал — монументальная живопись, живопись на архитектурных сооружениях), сообщают украинские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Вы заметили, что у нас народ и государство — это разные вещи. Народ уже давно живет без государства и государственности. Мы можем жить без президентов», — недвусмысленно сказала Савченко.

Она добавила, что хочет запустить такую систему, которая бы давала людям прозрачность и честность, «вне зависимости от того, кто является президентом».

Заявление Савченко тянет на предвыборное.

Напомним, Надежда Савченко была наводчицей для артиллерии во время активных боевых действий в Донбассе в 2014 году. Именно по её наводке украинская артиллерия убила двух российских журналистов ВГТРК — Антона Волошина и Игоря Корнелюка летом 2014 года под Луганском. Савченко незаконно пересекла границу Российской Федерации с диверсионными целями, но была задержана.

Донецкий городской суд Ростовской области признал Савченко виновной в пособничестве в убийстве Корнелюка и Волошина и приговорил к 22 годам лишения свободы. Однако, президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал Савченко и 25 мая она вернулась на Украину.

Всего через несколько дней после возвращения Савченко заявила, что вполне готова стать президентом Украины. При этом она отметила, что её победа на выборах маловероятна, так как украинский народ привык голосовать «за гречку». Тем не менее Савченко регулярно делает громкие заявления и похоже собирается продолжить свою карьеру политика.