Минск, 28 июня, 2016, 22:52 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты Белоруссии подготовило проект постановления о повышении пособия по безработице, однако затронет оно не все категории безработных. Об этом сообщил на пресс-конференции 28 июня начальник управления политики занятости министерства Олег Токун.

Marc Veraart Минск

По его словам, пособие по безработице в размере 100% бюджета прожиточного минимума предлагается установить для безработных из числа уволенных с прежнего места работы в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности филиала, представительства или иного обособленного подразделения организации, расположенных в другой местности, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников, передаёт госинформагентство БелТА.

Как сообщил Токун, в настоящее время завершается проработка документа с заинтересованными госорганами. Проект планируется внести в правительство до конца июня 2016 года.

С 1 января текущего года размер пособия по безработице в Белоруссии составляет от 147 до 178,5 тысячи белорусских рублей для безработных, которые нигде не работали, либо имеют перерыв в работе больше одного года и стаж работы менее года. От 157 до 210 тысяч рублей получают те, кто в течение одного года до регистрации в центре занятости работал менее 12 недель, либо имеет перерыв в работе больше года и стаж работы не менее года, либо получает пособие с условием отработки на оплачиваемых общественных работах не менее 22 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, численность занятых в экономике постсоветской республики уменьшается на протяжении последних лет и, по мнению экспертов, будет уменьшаться в дальнейшем. В пользу негативного сценария говорят данные демографии (выход на рынок труда поколения «демографической ямы 90-х»), отсутствие объективных возможностей быстро компенсировать потери нынешнего кризиса, технологическое и иное отставание от стран-лидеров.

В прошлом году в Белоруссии были отмечены сокращения рабочих таких крупных госпредприятий, как ОАО «МАЗ», ОАО «Минский моторный завод», ЗАО «Атлант», ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель». Не лучше дела шли и у частного бизнеса, в том числе резидентов свободных экономических зон. Так, в СЭЗ «Брест» под сокращения попали работники частных предприятий пищевой промышленности. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в провинции, в моногородах, однако и в Минске не было признаков благополучия: за 2015 год было ликвидировано на 21% больше организаций, чем годом ранее, а новых — зарегистрировано на 15% меньше.