Стамбул, Турция, 28 июня, 2016, 22:42 — ИА Регнум. В аэропорту Стамбула произошли два взрыва, передает ABC со ссылкой на турецкого правительственного чиновника.

travelermap.ru Аэропорт имени Ататюрка

Местные СМИ сообщают также о перестрелке в аэропорту имени Ататюрка.

Министерство внутренних дел Турции подтвердило, что несколько человек пострадали.

Обстоятельства сегодняшних взрывов остаются неизвестными, но они произошли спустя три месяца после терактов в международном аэропорту Брюсселя, указывает американское информагентство.